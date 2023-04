Вторник, 25 Апреля 2023 17:08

АрмИнфо.Постоянный представитель Армении в ООН Мгер Маргарян выступил в рамках заседания Совета безопасности ООН, которое прошло на тему <Обеспечение эффективной многосторонности посредством защиты принципов Устава Организации Объединенных Наций> (Maintenance of international peace and security: Effective multilateralism through the defense of the principles of the UN Charter).

В ходе выступления, Маргарян подчеркнул, что факт Геноцида армян свидетельствует также о том, что в условиях отсутствия прочных многосторонних структур и кризиса международного устава могут произойти самые страшные преступления.

Представляя продолжающиеся агрессивные действия Азербайджана против Нагорного Карабаха и Республики Армения, а также нарушения международного права и международного гуманитарного права, он напомнил, что начиная с декабря прошлого года Азербайджан заблокировал народ Нагорного Карабаха и отказывается выполнять решение Международного суда ООН от 22 февраля.

Отметив, что на протяжении 4 месяцев не только не восстановлено свободное передвижение по Лачинскому (Бердзорскому) коридору, постпред сообщил, что с 23 апреля с.г. Азербайджан установил на суверенной территории КПП, что является грубым нарушением Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020г., и решения Международного суда.

Маргарян подчеркнул, что Армения неоднократно сообщала структурам ООН, в том числе Совету безопасности о происходящем в Нагорном Карабахе, и о том, что создавшийся кризис может превратиться в гуманитарную катастрофу. В этой связи он подчеркнул необходимость оказания гуманитарной помощи Нагорному Карабаху со стороны международного сообщества. В этой связи Маргарян отметил, что действия Азербайджана являются целенаправленными шагами по полному или частичному уничтожению армян Нагорного Карабаха.

Постоянный представитель Республики Армения выразил убеждение, что преступления Азербайджана, совершенные на этнической и национальной почве, не имеют срока давности, и лица, совершившие такие преступления, должны быть привлечены к ответственности, в том числе в рамках международного уголовного правосудия. В ходе заседания выступили также Генеральный секретарь ООН и представители ряда стран-членов ООН.