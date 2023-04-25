Вторник, 25 Апреля 2023 16:37

АрмИнфо.В ереванском клубе <Полиграф> незаконно сбываются наркотики <метамфетамин>, <экстази>, <LSD> и другие наркотические средства. В ходе проведенного 23 апреля обыска в клубе полиция задержала 41 человек с наркотиками, сообщает пресс-служба Следственного комитета РА.

В частности, согласно источнику, в Главное управление полиции МВД РА поступила оперативная информация о том, что в клубе <Полиграф>, действующем по адресу г. Ереван, ул. Корюна, 19-А, осуществлялся незаконный сбыт наркотических средств

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в указанном клубе незаконно сбываются наркотики <метамфетамин>, <экстази>, <LSD> и другие наркотические средства. 14 апреля во втором следственном отделе Кентрон и Норк- Мараш Следственного комитета РА было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 393 и ч. 1 ст. 396 УК РА.

23 апреля в ходе проведенного в клубе обыска обнаружен полиэтиленовый пакет, перевязанный красной лентой, с неизвестной массой.

По подозрению в хранении и использовании наркотиков задержаны и подвергнуты приводу 4 сотрудника клуба. При личном досмотре у них обнаружены пакеты с желто-зеленой массой, пипетка и металлическая тара для измельчения марихуаны.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу было задержано и доставлено в Главное управление Полиции РА 41 человек. Последних допросили в качестве задержанных, затем отпустили. Следствие продолжается. Обнаруженная масса передана на экспертизу.

В связи с этим клуб выступил с заявлением, в котором назвали обвинения правоохранителей ложными. <Уверяем вас, что эти утверждения совершенно беспочвенны и сфабрикованы для оправдания насильственных действий полиции. У нас есть видеозаписи, на которых ясно видно, что против нас была применена чрезмерная сила, и мы не успокоимся, пока не восторжествует справедливость>, - отметили они.