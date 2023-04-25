Вторник, 25 Апреля 2023 16:29

АрмИнфо.Постоянно улучшая условия обслуживания и расширяя спектр услуг, Ардшинбанк представил своим клиентам новую цифровую платежную систему – цифровой POS-терминал digiPOS. Это приложение, благодаря которому устройства, работающие с операционной системой Android и системой NFC (смартфон, планшет и т. д.), становятся платежным POS-терминалом.

digiPOS Ардшинбанка принимает безналичные и бесконтактные платежи с дебетовых и кредитных карт, включая способы оплаты Apple Pay, Google Pay, в любое время и в любом месте.

Для использования цифрового терминала digiPOS необходимо загрузить приложение Ardshinbank digiPOS на смартфон с операционной системой Android 8.1 или новее и с технологией NFC, зарегистрироваться и активировать пользователей.

По словам Артура Акопяна, Директора Ардшинбанка по малогу и среднему бизнесу, цифровой терминал позволяет владельцам малого и среднего бизнеса и индивидуальным предпринимателям быстро, удобно и безопасно получать платежи в любом месте и в любое время.

«Он портативный, всегда с вами, не нужно подзаряжать и покупать чековую бумагу. Особенно подходит владельцам гибкого и мобильного бизнеса. Хочу особо подчеркнуть, что процесс подключения к digiPOS проходит значительно короче, чем при подключении традиционного POS- терминала»,- отметил А. Акопян.

Для активации digiPOS необходимо обратиться в любое отделение банка или подать заявку онлайн по ссылке https://www.ardshinbank.am/ru/content/pos-apply. Специалист банка свяжется с вами, ответит на все вопросы и организует процесс подключения.

Для первых 50 клиентов-резидентов РА, подавших заявку на digiPOS Ардшинбанка, действует специальное предложение:

• Бесплатное обслуживание в течение первого года

• Бесплатный интернет/мобильный банкинг

• Бесплатная услуга персонального менеджера для быстрого решения возможных вопросов.

Подробную информацию можно найти здесь.