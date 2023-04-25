Вторник, 25 Апреля 2023 15:22

АрмИнфо.Уголовное дело против лидера партии <Процветающая Армения>, бизнесмена Гагика Царукяна о раздаче избирательных взяток передано в Антикоррупционный суд, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Армении.

Так, согласно источнику, в рамках уголовного дела, расследуемого Следственным департаментом Службы нацбезопасности РА, обосновано, что председатель партии Г.Ц. и гендиректор компании С.А. в составе преступной группы раздавали избирательные взятки на выборах в парламент республики 2 апреля 2017 года.

<18 апреля 2023 г. в Генеральную прокуратуру РА поступило уголовное производство в отношении Г.Ц. И С.А. по признакам части 2 статьи

154.2 УК РА от 18.04.2003 г. (подкуп избирателей) и С.А.>, - говорится в сообщении.

21 апреля 2023 г. обвинительное заключение, утвержденное надзирающим прокурором, было передано в Антикоррупционный суд.

Напомним, что дело против Гагика Царукяна было возбуждено в июне 2020 г. в бытность его главой парламентской фракции ППА. Сам лидер <ПА> считает обвинение незаконным. По делу обвиняемыми проходят бывшие депутаты Арбам Манукян, Ваник Асатрян, Седрак Арустамян.