Вторник, 25 Апреля 2023 15:21

АрмИнфо.Своим незаконным присутствием и вторжениями азербайджанские военные создали безвыходное положение для жителей общины Тех Сюникской области Армении. Об этом говорится в сообщении Фонда <Татоян> экс- омбудсмена РА Армана Татояна.

В Фонде добавили, что помимо нарушенной безопасности, люди не могут использовать земли, принадлежащие им по праву собственности. <Мы встретились с жителями Теха, зафиксировали все жалобы и нарушения их прав>, - говорится в сообщении организации.

Напомним, что в конце марта ВС Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении в направлении села Тех и захватили порядка 9 кв. км общинных территорий. Граждане остались без пахотных земель.