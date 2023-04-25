Вторник, 25 Апреля 2023 15:18

АрмИнфо.Бедствия прошлого преподают недвусмысленные уроки для будущего многостороннего подхода, который основывается на его способности защищать народы мира - обладателей Устава Организации Объединенных Наций - от крайних страданий. Об этом заявил Постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян в ходе выступления в Совбезе ООН.

Армянский дипломат напомнил, что Армения последовательно предупреждала международное сообщество о грубых нарушениях международного права в своем регионе <Это включает в себя неоднократное привлечение внимания Совета к тому, что Азербайджан - сосед Армении, гораздо больший по размеру и ресурсам - незаконно завладевает ее территорией силой>, - отметил Маргарян.

Подробно описывая действия Азербайджана с момента попытки решить нагорно-карабахский конфликт силой в 2020 году, он подчеркнул, что его страна предупреждала Организацию Объединенных Наций и Совет о том, что тревожная ситуация в Нагорном Карабахе <близка к превращению в гуманитарную катастрофу>. Дипломат добавил, что не существует срока давности <для определенной категории преступлений>, отметив, что те, кто совершает такие серьезные нарушения, должны будут нести ответственность, в том числе через механизмы международной юрисдикции, поскольку правосудие и подотчетность должны лежать в основе эффективной многосторонности.