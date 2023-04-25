Вторник, 25 Апреля 2023 15:16

АрмИнфо.Армения и Индия выразили заинтересованность в углублении взаимодействия по всем направлениям. Об этом было заявлено в ходе встречи спикера парламента Армении Алена Симоняна с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Армении г-жой Нилакши Саха Синхой, которые констатировали, что армяно-индийские отношения сегодня, как никогда, находятся на высоком уровне.

Как сообщает пресс-служба Парламерта, собеседники обсудили вопросы, связанные с регионом, Арменией и кризисом в Лачинском коридоре.

Ален Симонян высоко оценив эффективную деятельность парламентской Группы дружбы Армения -Индия, выразил надежду, что аналогичная будет создана в Парламенте Индии.

В свою очередь, поблагодарив за прием, Нилакши Саха Синха выразила готовность в рамках своей миссии поддерживать постоянную связь с Национальным Собранием Армении и содействовать развитию парламентской дипломатии.