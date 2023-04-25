Вторник, 25 Апреля 2023 15:13

АрмИнфо. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетит Южный Кавказ.

Как сообщает МИД Франции, Катрин Колонна будет находиться в Армении, Грузии и Азербайджане 26-28 апреля.

Согласно сообщению, в рамках визита она выразит приверженность Франции поддержке переговоров между двумя странами для достижения справедливого и прочного мира, который уважает территориальную целостность и принципы международного права. Она также призовет к гарантированию прав армянского населения Нагорного Карабаха и к немедленному восстановлению Бердзорского/Лачинского коридора.

В Баку министр встретится с президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Она также < воздаст дань уважения памяти жертвам советских репрессий 20 января 1990 года>.

В Ереване министр встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и главой МИД Араратом Мирзояном. Она посетит штаб-квартиру Миссии наблюдателей Европейского Союза в Джермуке и посетит Мемориал Геноцида армян, в связи со 108-ой годовщиной событий тех дней, и которую Франция отмечает 24 апреля.

Министр также посетит Грузию 28 апреля. В ходе переговоров с президентом Республики Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили она отметит свою поддержку реформ в области верховенства закона и сохранения гражданского пространства, необходимых для продолжения сближение страны с Европейским союзом.