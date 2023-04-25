Вторник, 25 Апреля 2023 15:10

АрмИнфо. Все то, что принадлежит Армении, никто не в праве у нее отбирать. Об этом 25 апреля журналистам заявил председатель комиссии Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

По его словам, сегодня ситуация вокруг Арцаха и Армении та же самая, что и в начале 1990-х годов, когда удалось добиться перемирия в 1994 году. В настоящее время Азербайджан установил КПП на том самом месте, продолжил парламентарий, которое является зоной ответственности стратегического союзника Армении - Российской Федерации. <В конце концов, все дороги рано или поздно открываются. Иногда блокады длятся и больше, и если ты выдерживаешь, ты побеждаешь>, - сказал Кочарян.

Отвечая на вопрос об отсутствии реакции с армянской стороны на обстрелы со стороны Азербайджана, парламентарий заметил, что теперь подразделения ВС Армении отвечают на подобного рода провокации. Он уточнил, что после 44-дневной войны армянская сторона преимущественно не реагировала на выстрелы, но сегодня ситуация изменилась. <Если будут стрелять, то мы тоже начнем делать то же самое. Раньше они стреляли, а мы покидали свои позиции и не отвечали. Сегодня вы видите, что мы отвечаем. Если раньше у нас было больше потерь, то сейчас совершенно иная ситуация>, - сказал депутат.

Что касается реформирования вооруженных сил, то он призвал СМИ и общественность проявить терпение и быть оптимистами, поскольку для решения поставленной задачи необходимы образование, вооружения и грамотное управление.