Вторник, 25 Апреля 2023 15:08

АрмИнфо. Предложение бывшего министра обороны РА Давида Тонояна о проведении открытого заседания следственной комиссии Национального Собрания Армении об обстоятельствах войны в Арцахе со своим участием и участием премьер-министра РА Никола Пашиняна будет рассмотрено. Об этом 25 апреля в беседе с журналистами заявил председатель следственной комиссии, глава комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

<Не сомневайтесь, данная инициатива будет рассмотрена, и если будет возможно будут даны решения>, - отметил Кочарян.

Говоря о беспристрастности деятельности следственной комиссии, которую Тоноян поставил под сомнение, депутат заметил, что это личное мнение экс-министра. <У членов комиссии имеются вопросы к Тонояну, который в период боевых действий возглавлял оборонное ведомство страны. В конце концов, все те, кто приходил на заседания комиссии, приходили отвечать на наши вопросы, а не задавать их>, - сказал Кочарян. Он отметил, что член комиссии Вилен Габриелян дважды посещал Давида Тонояна. <Если же иметь в виду дружеские отношения между ними, можно утверждать, что этап обсуждений прошел. Экс-министр обороны откликнулся на намерения комиссии, предложив условия, по которым обязательно состоится разговор. Идут обсуждения о возможности проведения открытого заседания комиссии, но закрытая часть обязательно будет>, - заявил депутат, напомнив о призыве премьер-министра к оппозиции пересмотреть свое политическое решение и принять участие в работе следственной комиссии, однако до сих пор ответа от оппозиции не поступило.

Накануне стало известно, что экс-министр обороны Армении Давид Тоноян исключает свое участие в работе парламентской комиссии по расследованию 44-дневной войны. Согласно распространенному им заявлению, главнейшая причина состоит в том, что информация о 44-дневных боевых действиях, предшествующих и последующих событиях классифицирована, и он не может ознакомиться из-за безосновательного и незаконного нахождения под арестом. Давид Тоноян отметил также, что для того, чтобы представить комиссии точные данные и факты, нужно располагать соответствующей информацией, между тем, он с 20 ноября 2020 года не имеет отношения к деятельности оборонного ведомства, кроме того, 1 год и 7 месяцев находится "в изоляции по надуманному делу". По словам экс-министра, наложен запрет и на его общение с прессой, что лишает его возможности посредством СМИ реагировать на волнующие общественность проблемы. "Отсутствие на заседаниях комиссии независимых экспертов и представителей оппозиционных фракций не только порождает вопросы о ее объективности, но и создает благодатную почву для политических спекуляций, клеветы и дилетантских сплетен", - отметил Тоноян.

Экс-министр выразил также сомнение в непредвзятости главы комиссии по расследованию Андраника Кочаряна, "с учетом его безответственных заявлений в его адрес и в адрес Вооруженных сил после 9 ноября".

Ранее глава парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян заявил, что ждет ответа от бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна на предмет участия в заседании следственной комиссии парламента по расследованию обстоятельств 44-дневной войны. Комиссия была создана в январе 2022 года и призвана выяснить причины и факторы поражения в войне. Члены комиссии уже выслушали доводы нынешнего начальника Генштаба Эдварда Асряна, который занимал должность главы оперативного управления, экс-главы ГШ Оника Гаспаряна и бывшего главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна.

Отметим, Тоноян обвиняется в злоупотреблениях при поставке боеприпасов и на данный момент содержится в следственном изоляторе СНБ.