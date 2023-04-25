Вторник, 25 Апреля 2023 15:08

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Государства Израиль Биньямину Нетаньяху по случаю 75-летия независимости страны.

В послании, как сообщает пресс-служба премьер-министра, говорится: "Ваше Превосходительство, примите, пожалуйста, мои теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю 75-летия независимости Государства Израиль.

Наши двусторонние отношения имеют позитивные предпосылки для активного развития и перехода на качественно новый уровень. Среди этих предпосылок - веками проживающая на Святой Земле армянская община со своими религиозными структурами, а также являющаяся неотъемлемой частью армянского общества еврейская община, которая, в свою очередь, прилагает значительные усилия для укрепления связей между двумя странами.

Еще раз поздравляю с годовщиной провозглашения Государства Израиль, желаю Вашей стране и народу прочного мира и процветания".