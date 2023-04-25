Вторник, 25 Апреля 2023 15:06

АрмИнфо. Депутат Европарламента от Кипра, председатель парламентской Группы дружбы Кипр-Армении Лукас Фурлас находится в Армении вместе с сотрудниками своего офиса.

Как сообщает пресс-служба Центрального аппарата Бюро АРФД <Ай Дата>, в сопровождении руководителя специальных программ Офиса Геворга Гукасяна, 24 апреля делегация во главе с Фурласом посетила приграничные районы Сюника, чтобы провести мониторинг на участке, прилегающем к началу Бердзорского коридора, где на мосту через реку Хакари азербайджанская сторона проводит незаконные работы по установлению КПП.

Парламентарий познакомился также с подробностями недавнего вооруженного столкновения в районе села Тех в результате азербайджанской провокации и с фактом незаконного нахождения азербайджанских ВС на суверенной территории Армении. В рамках визита в Сюник Фурлас провел встречу с главой общины Горис. Согласно источнику, 25 апреля европейский депутат встретиться с представителями МИД Армении, с министром иностранных дел Арцаха, представителем Бюро АРФД, главой и членами Постоянной комиссии по европейской интеграции Национального Собрания Армении, также с представителями парламентской оппозиции и с главой делегации ЕС в Армении.

Позже Центральный офис <Ай Дата> выступит с соответствующим сообщением о практической реализации целей миссии Европарламента по сбору фактов.