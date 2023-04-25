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АрмИнфо. Депутат Европарламента от Кипра, председатель парламентской Группы дружбы Кипр-Армении Лукас Фурлас находится в Армении вместе с сотрудниками своего офиса.
Как сообщает пресс-служба Центрального аппарата Бюро АРФД <Ай Дата>, в сопровождении руководителя специальных программ Офиса Геворга Гукасяна, 24 апреля делегация во главе с Фурласом посетила приграничные районы Сюника, чтобы провести мониторинг на участке, прилегающем к началу Бердзорского коридора, где на мосту через реку Хакари азербайджанская сторона проводит незаконные работы по установлению КПП.
Парламентарий познакомился также с подробностями недавнего вооруженного столкновения в районе села Тех в результате азербайджанской провокации и с фактом незаконного нахождения азербайджанских ВС на суверенной территории Армении. В рамках визита в Сюник Фурлас провел встречу с главой общины Горис. Согласно источнику, 25 апреля европейский депутат встретиться с представителями МИД Армении, с министром иностранных дел Арцаха, представителем Бюро АРФД, главой и членами Постоянной комиссии по европейской интеграции Национального Собрания Армении, также с представителями парламентской оппозиции и с главой делегации ЕС в Армении.
Позже Центральный офис <Ай Дата> выступит с соответствующим сообщением о практической реализации целей миссии Европарламента по сбору фактов.
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|Глава МИД Франции едет в региональное турне по странам Южного Кавказа
|Депутат: все то, что принадлежит Армении, никто не в праве у нее отбирать
|Предложение экс-министра обороны о проведении открытого заседания следственной комиссии НС с участием премьер-министра будет рассмотрено
|Пашинян видит предпосылки для активного развития отношений с Израилем
|Европейские парламентарии посетили приграничную зону Сюника для сбора фактов
|Замминистра: 2023 год является для полиции РА годом борьбы с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ
|Применение закона <О регулировании оборота оружия> начнется с 1 июля т.г.
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|В посольстве Армении в США почтили память жертв Геноцида армян
|Генсек СЕ: представителям Совета Европы должна быть предоставлена возможность посетить Нагорный Карабах
|МО РФ: В результате односторонних и несогласованных действий, Азербайджаном перекрыто движение по Лачинскому коридору в районе моста через р. Хакари
|Делегации из МИД России и Сената Франции посетили 24 апреля мемориальный комплекс жертв Геноцида армян <Цицернакаберд>
|Лидеры США, Франции, Канады и Греции выразили солидарность с Арменией в 108-ую годовщину Геноцида армян в Османской империи
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|Делегации дипломатических миссии ряда зарубежных государств посетили "Цицеранкаберд" и отдали дань уважения памяти святых мучеников
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|В МИД России подчеркнули неприемлемость любых односторонних шагов в нарушение базовых положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года
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|Степанакерт: Авторитарные власти Азербайджана при содействии Турции продолжают проводить против армян геноцидальную политику
|Католикос Арам I: Мирный договор с Азербайджаном неприемлем наперекор праву Арцаха на самоопределение, также как и установление дипломатических и экономических отношений с Турцией вопреки нашим историческим правам
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|Замминистра обороны РА: Ситуация на передовой относительно стабильная, а мишенью является не только Сотк
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|Армен Саркисян: как народ и государство мы должны стать частью происходящих в мире процессов
|Начальник Генштаба Армении не ответил на вопрос, почему не встречается с родителями военнослужащих, погибших в селе Азат
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