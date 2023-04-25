Вторник, 25 Апреля 2023 15:05

АрмИнфо. 2023 год является для полиции РА годом борьбы с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. Об этом 25 апреля на внеочередном заседании Национального Собрания РА заявила заместитель министра внутренних дел РА Арпине Саркисян.

Она отметила, что в данном направлении идет активная работа по всем подразделениям МВД. Одним из направлений станет работа с различными клубами, где риск оборота наркотиков очевиден.

Напомним, что ранее генеральная прокуратура РА сообщила о 76,3%-ом росте оборота наркотиков в Армении, который достиг 1717 случаев. Причем, согласно отчету ведомства за 2022 год, случаи нелегального оборота наркотиков с целью реализации выросли на 94,9% до 1031 против прошлогодних 529. Раскрываемость данного вида преступлений снизилась до 37,9% против 59,1% годом ранее. В Генпрокуратуре также констатировали, что за последние 5 лет в Армении фиксируется стабильный рост числа наркоманов. Так, по данным ЗАО "Национальный центр лечения зависимостей" Минздрава, с диагнозом "наркомания" на 1 января прошлого года на учете состояло 7570 человек, на 1 января 2021 года - 7392, 1 января 2020 года - 7209, 1 января 2019 года - 6951, а 1 января 2018 года - 6572 человек. Часть из них вылечилась и была снята с учета, однако рост количества страдающих наркоманией налицо. В отчете Генпрокуратуры констатируется заметное увеличение объемов нелегального оборота наркотиков с использованием телекоммуникационных систем и соцсетей, в частности, Telegram-a. Схема такова - оплата за дозу спрятанного в людном месте наркотика производится через электронные кошельки, криптовалюту, банковские счета и т.д., затем покупателю передаются координаты "закладки". С целью борьбы с данным явлением были проведены обсуждения с Министерством высокотехнологической промышленности и Советом безопасности республики.