Вторник, 25 Апреля 2023 15:02

АрмИнфо. Применение закона <О регулировании оборота оружия> с 28 апреля текущего года будет перенесено на 1 июля. Поправки в законах <О регулировании оборота оружия> и <О лицензировании> внесены на внеочередном заседании Национального Собрания РА 25 апреля.

По словам заместителя министра внутренних дел РА Арпине Саркисян, в настоящее время в МВД разработаны и будут внесены время.

Кроме того, в рамках процесса утверждения Устава МВД возникли новые проблемы, вызванные с учетом основных разрешений на ношение оружия и лицензирования, что также требует уточнений. Те же сроки будут применены в отношении стрельбищ, для организации которых требуются соответствующие лицензии. За этот период будут уточнены порядок организации стрельбищ, их обустройство и другие технические параметры. До применения нового закона будут действовать прежние подзаконные акты.

Фактически, как заметила замминистра, рынок оружия начнет процесс либерализации. При сохранении ряда ограничений частный сектор также сможет получить право на приобретение оружия. При этом, государство должно проявить в этом вопросе максимальное внимание и предусмотреть такие требования и критерии, чтобы избежать в дальнейшем различных проблемных ситуаций. По этой причине необходимо до конца оценить все риски в целях формирования управляемого поля.