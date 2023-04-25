Вторник, 25 Апреля 2023 12:40

АрмИнфо. В Ереване состоится ретроспектива фильмов Андрея Звягинцева. Организаторами подобного мероприятия для киноманов в армянской столице выступили Союз кинематографистов Армении и Телеграм-канал @YerevanKino.

Примечательно, что фильмы зрителем представит сам режиссер Андрей Звягинцев вместе с кинокритиком Антоном Долиным.

В частности, в рамках мероприятия предусмотрен показ пяти картин

режиссера в самом большом кинозале Армении - в Доме Кино, в порядке

их создания: <Возвращение> (26 апреля, 19:30), <Изгнание> (27 апреля,

19:30), <Елена> (28 апреля, 19:30), <Левиафан> (29 апреля, 19:30) и

<Нелюбовь> (30 апреля, 19:30). Фильмы демонстрируются на русском языке с субтитрами на армянском.

Отметим, что режиссер Андрей Звягинцев является лауреатом Каннского кинофестиваля, награжден главным призом Венецианского кинофестиваля, двукратный номинант на премию <Оскар>. Работы Андрея Звягинцева признаны во всем мире и удостоены большого числа различных международных наград, две киноленты входят в рейтинги 50 лучших фильмов XXI века. Фильмы режиссера затрагивают глубинные социальные проблемы, лежащие в основе межличностных конфликтов, взаимоотношений личности с государственной системой и поиска человеком своего места в мире.

Кинокритик Антон Долин - главный редактор журнала <Искусство кино> (2017-2022), дважды лауреат премии гильдии киноведов и кинокритиков России, обладатель премии GQ в номинации <Автор года>, радиоведущий и кинообозреватель телепередачи <Вечерний Ургант> на <Первом канале> (2012-2020). Билеты можно приобрести по следующей ссылке: https://zvg.am/ .