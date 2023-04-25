Вторник, 25 Апреля 2023 12:40

АрмИнфо.Мэрия Еревана инициировала процесс присвоения природоохранного статуса Разданскому ущелью. Об этом стало известно по итогам совещания Совета старейшин 25 апреля.

В частности, вице-мэру, Тиграну Авиняну, было доложено, что на данном этапе ведутся работы по подготовке технического задания для проведения профисследования территории, инвентаризации и картографии биоразнообразия, что было согласовано с Министерством окружающей среды.

Помимо этого осуществляются геодезические работы, работы по очистке ущелья и отдельных участков Ереванского озера, осушению и уничтожению камыша.

Было отмечено, что на этой неделе соответствующее управления столичной мэрии объявит тендер также на услуги по сбору и вывозу мусора.

<До конца года мы успеем завершить исследование территории, вывезти накопленный мусор, в ближайшие две недели завершаться работы по

уточнению природоохранного участка и геодезические работы>, - доложили вице-мэру. А решение правительства о присвоении природоохранного статуса Разданскому ущелью будет подготовлено уже в следующем году.

Напомним, что некогда Ереван обладал тремя мощными водными экосистемами - Разданское ущелье, река Гедар, и Ереванское озеро. Благодаря этим водным системам, город имел влажную вентиляцию, снижалась пылевая нагрузка и нагрузка от выхлопов автотранспорта, смягчался полупустынный климат.

Сегодня состояние этих экосистем резко ухудшилось. Массовая застройка Разданского ущелья привела к дегенерации большого участка реки Раздан и склонов ущелья. Массовые сбросы в реку из гостиниц и ресторанов засоряют течение, канализационные стоки загрязняют воду, идет процесс заболачивания, вместо чистого влажного воздуха - запах гнили.

Отметим, что ранее в беседе с корреспондентом АрмИнфо Виталий Ерзиков

- продюсер Люмьер Холл Ереван, технический директор Noe group, который уже более года живет в Армении, сообщил, что предложил столичной мэрии проект по развитию туризма и благоустройству одного из живописных мест Еревана.

Проект предусматривает строительство беговой дорожки протяженностью 5 км вдоль ущелья реки Раздан. <Это прекрасная территория. Тенек, водичка, зимой почти нету гололеда. То есть круглосуточная беговая дорожка, по которой могут бегать, как местные жители, так и туристы. Мало где есть еще такие варианты. Помимо этого, 5км - это хорошая протяженность трассы в одну сторону. Осуществив проект, тем самым, мы хотим вернуть былую славу Разданскому ущелью>, - поделился он.

Ерзиков отметил, что это большой проект, в который его команда готова вкладывать со своей стороны возможные ресурсы и осуществить необходимые работы, в том числе по очистке реки, благоустройству территории. <Мы внесли идею, сотрудничаем с мэрией Еревана, Архитектурным бюро, но насколько все получится - не знаем>, - подчеркнул он.