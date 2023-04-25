Вторник, 25 Апреля 2023 12:06

АрмИнфо. Ущерб в размере чуть более 43 млн драмов (около $110 тыс), нанесенный государству, восстановлен в первом квартале 2023 года в ходе предварительного следствия по делам, возбужденным в Службе нацбезопасности (СНБ) Армении, сообщает пресс-служба ведомства.

За отчетный период передано в компетентные государственные органы РА 287 материалов, на основании которых возбуждено 98 уголовных производств.

Так, по фактам нарушений в экономической сфере в компетентные органы РА направлено 66 материалов, из них 19 - злоупотребление служебным положением и хищения, 33 - различные нарушения экономической деятельности, в том числе контрабанда или импорт по поддельным счет-фактурам, а также уклонение от уплаты налогов и сборов, 10 - выплата заработной платы лицу, которое фактически не работает, 4 - незаконная выплата компенсации.

В компетентные госорганы РА направлено 23 материала о правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Из них 17 касаются контрабанды или сбыта наркотических средств и психотропных веществ, 6 - по факту незаконного использования наркотиков или психотропных веществ.

За указанный период в производстве следователей Главного следственного управления СНБ РА было возбуждено 524 уголовных дела, из них 140 уголовных дел возбуждено следователями управления, 39 уголовных дел поступило из других органов, 53 уголовных производства возобновлены, 292 уголовных производства остались с 2022 года.

По предварительной оценке, сумма причиненного ущерба, по преступлениям, инициированным и расследуемым СНБ за отчетный период, составила 10 739 734 946 драмов, из которых ущерб, нанесенный государству, оценивается в 10 694 183 325 драмов, юридическим лицам - 38 591 621 драм, а физическим лицам - 6 960 000 драмов.