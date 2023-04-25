Вторник, 25 Апреля 2023 10:25

АрмИнфо. Мы не должны позволять событиям прошлого диктовать наше настоящее и наше будущее. Об этом говорится в обращении президента Турции Реджепа Таийпа Эрдогана к патриарху ААЦ Сааку Машаляну и армянской общине Турции, которое приводят турецкие СМИ.

<Я чту память османских армян, погибших в тяжёлых условиях Первой мировой войны и выражаю свои соболезнования их потомкам. Желаю Божьей милости гражданам Османской империи, погибших в результате конфликта, беспорядков и террористических актов во время Первой мировой войны. Каким бы мучительным оно ни было, мы не должны позволять событиям прошлого диктовать наше настоящее и наше будущее. Мы верим, что избавление от боли, разделяя её, а не соревнуясь в ней,

- это самый правильный путь в завтрашний день. С этим пониманием, мы последние 20 лет пытаемся укрепить наш внутренний мир, наше единство и сплочённость, расширяя права и свободы наших граждан. Мы стремимся создать благоприятный климат, в котором никто не подвергается маргинализации и осуждениям из-за национальной или религиозной принадлежности. Мы продолжим ориентироваться на мир и дружбу, несмотря на тех, кто пытается политизировать историю, продолжим защищать наших армянских граждан, которые вносят незаменимый вклад в культуру, искусство, политику, образование и социальную жизнь нашей страны. Искренне верю, что уважаемые члены нашей армянской общины окажут нам необходимую поддержку в этих усилиях. С этими чувствами и мыслями я чту память граждан Османской империи, погибших в процессе распада страны>, - отметил турецкий лидер.