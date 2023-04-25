Вторник, 25 Апреля 2023 10:24

АрмИнфо.В День памяти жертв геноцида армян, в Матенадаране была представлена публике обновленная Летопись <Авроры>. Последнее дополнение к этому уникальному шедевру - титульный лист истории лауреата премии <Аврора> 2022 года Джамили Афгани - было создано юными учениками действующей при Матенадаране студии миниатюр <Искусство цветения>.

Летопись <Авроры> будет экспонироваться в музее до 20 мая 2023 года. Об этом говорится в сообщении Инциативы.

<Документирование истории человечности в этой рукописи и участие детей в проекте - отличный способ привлечь молодое поколение к сохранению культурного наследия и поддержать наши традиции. Это хорошая возможность приобщить их к гуманитарным ценностям с раннего возраста и одновременно помочь им развить свои творческие способности>, - заявил Карен Матевосян, исполняющий обязанности директора Матенадарана. Летопись, изготовленная пять лет назад, отражает глобальное влияние Гуманитарной инициативы <Аврора>, созданной от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. Эта рукопись XXI века рассказывает истории героев <Авроры> и лауреатов премии и освещает их деятельность. Манускрипт был создан в соответствии с традициями армянского книжного дела в тесном сотрудничестве с Матенадараном и впервые представлен публикк в 2018 году.. Расположенный в Ереване Матенадаран - крупнейшее в мире хранилище древних армянских рукописей.

<Доверить молодежи иллюстрирование этой уникальной рукописи, созданной в наше время в духовной среде Матенадарана, - это очень важный и очень символичный шаг. Аврора Мардиганян была их ровесницей, когда пережила Геноцид и рассказала всему миру о трагедии, через которую прошли армяне. Эта рукопись - уникальный мостик между поколениями и временами. И участие детей в ее создании - это попытка использовать их искренность и воображение для отражения человечности>, - отметила Маринэ Алэс, председатель Художественного совета Гуманитарной инициативы <Аврора>.

Летопись <Авроры> можно будет увидеть в зале арцахских рукописей Матенадарана с 24 апреля по 20 мая 2023 года. Манускрипт также будет экспонироваться в течение недели во время специальной осенней выставки, когда на его последнюю страницу будет добавлена запись, посвященная новому памятнику Авроре Мардиганян, который планируют установить в Ереване.