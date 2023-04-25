Вторник, 25 Апреля 2023 10:23

АрмИнфо. 24 апреля в посольстве Армении в США состоялось мероприятие, посвященное 108-й годовщине Геноцида армян. Об этом говорится в сообщении армянского диппредставительства на его странице в Facebook.

Согласно источнику, в мероприятии приняли участие представители Государственного департамента США, Конгресса США, Агентства США по международному развитию, других государственных органов, а также дипломатического корпуса, международных структур, научных кругов, армянской общины.

Мероприятие началось с молитвы о святых мучениках, ставших жертвами Геноцида армян, у хачкара во дворе посольства, которую провели вице- модератор Всемирного совета церквей архиепископ Виген Айказян и духовный пастор церкви св.Аствацацин Армянской Апостольской Церкви в Вашингтоне Овсеп Карапетян. После молитвы последовала церемония возложения цветов.

В ходе мероприятия выступили посол Армении в США Лилит Макунц, заместитель посла по глобальному уголовному правосудию Государственного департамента США Дэвид Мандел- Энтони и заместитель помощника по европейским и евразийским делам администратора USAID Александр Соколовский. Спикерами выступили профессор Колумбийского университета Хачик Мурадян и соучредитель и сопредседатель Института Лемкина по предотвращению геноцида Элиза фон Цоден-Форги. Выступавшие коснулись истории Геноцида армян, поддержки, оказанной США Армении, а также необходимых шагов для предотвращения новых геноцидов в наши дни.