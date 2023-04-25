Вторник, 25 Апреля 2023 10:23

АрмИнфо.Создание азербайджанского блокпоста в Лачинском коридоре не способствует укреплению доверия и снижению напряженности. Как передает Общественное телевидение Армении, об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Отметив эскалацию на Южном Кавказе, генеральный секретарь Совета Европы заявила, что разделяет существующие опасения.

<Создание азербайджанского блокпоста в коридоре ухудшает там ситуацию. Это не способствует укреплению доверия и снижению напряженности. Когда в декабре блокировали Лачинский коридор, я призывала к восстановлению свободного передвижения, и сейчас повторяю то же самое. Невероятно, как тяжело людям, которые там живут. Я также хочу призвать стороны к продолжению переговоров. Когда они стали частью Совета Европы, они согласились с тем, что должны работать над решением существующих проблем мирным путем. Также само собой разумеется, что всем органам Совета Европы должна быть предоставлена возможность посетить все районы, на которые распространяется наш мандат. Представители некоторых органов хотели выехать в регион, поскольку от сторон поступает противоречивая информация. Думаю, лучший вариант - дать им возможность оценить ситуацию на месте>, - сказал генеральный секретарь Совета Европы.