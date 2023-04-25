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АрмИнфо.Создание азербайджанского блокпоста в Лачинском коридоре не способствует укреплению доверия и снижению напряженности. Как передает Общественное телевидение Армении, об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Отметив эскалацию на Южном Кавказе, генеральный секретарь Совета Европы заявила, что разделяет существующие опасения.
<Создание азербайджанского блокпоста в коридоре ухудшает там ситуацию. Это не способствует укреплению доверия и снижению напряженности. Когда в декабре блокировали Лачинский коридор, я призывала к восстановлению свободного передвижения, и сейчас повторяю то же самое. Невероятно, как тяжело людям, которые там живут. Я также хочу призвать стороны к продолжению переговоров. Когда они стали частью Совета Европы, они согласились с тем, что должны работать над решением существующих проблем мирным путем. Также само собой разумеется, что всем органам Совета Европы должна быть предоставлена возможность посетить все районы, на которые распространяется наш мандат. Представители некоторых органов хотели выехать в регион, поскольку от сторон поступает противоречивая информация. Думаю, лучший вариант - дать им возможность оценить ситуацию на месте>, - сказал генеральный секретарь Совета Европы.
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|Генсек СЕ: представителям Совета Европы должна быть предоставлена возможность посетить Нагорный Карабах
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|Степанакерт: Авторитарные власти Азербайджана при содействии Турции продолжают проводить против армян геноцидальную политику
|Католикос Арам I: Мирный договор с Азербайджаном неприемлем наперекор праву Арцаха на самоопределение, также как и установление дипломатических и экономических отношений с Турцией вопреки нашим историческим правам
|МИД РА: Международное признание Геноцида армян направлено на предотвращение повторения преступления против человечности в любом другом уголке мира
|Замминистра обороны РА: Ситуация на передовой относительно стабильная, а мишенью является не только Сотк
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|Начальник Генштаба Армении не ответил на вопрос, почему не встречается с родителями военнослужащих, погибших в селе Азат
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