Вторник, 25 Апреля 2023 10:11

АрмИнфо.Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в сообщении МО РФ о деятельности российского миротворческого контингента в НКР за 23 апреля.

<23 апреля 2023 г., в результате односторонних и несогласованных действий, азербайджанской стороной перекрыто движение по Лачинскому коридору в районе наблюдательного поста № 1 российского миротворческого контингента (мост через р. Хакари). Командование миротворческого контингента проводит переговоры с азербайджанской стороной>,- подчеркнули в МО РФ.

В ведомстве добавили, что на тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

<Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента проводится разбирательство по данному факту>, - отметили в ведомстве.

В заключение в МО РФ заявили, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов

поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Отметим, что 23 апреля днем Азербайджан официально объявил об установлении контрольно- пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор)- Степанакерт. При этом в качестве причины установления КПП погранслужба вражеской стороны привела очередной ложный аргумент, якобы в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении в Арцах. Установка КПП в коридоре идет в разрез с 6 пунктом трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года.

Азербайджанская сторона также отметила, что об этом факте проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска "легитимным шагом".

Добавим также, что глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору, в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.