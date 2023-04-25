Вторник, 25 Апреля 2023 10:08

АрмИнфо. Делегации из МИД России и Сената Франции посетили 24 апреля мемориальный комплекс жертв Геноцида армян <Цицернакаберд> и отдали дань уважения памяти Святых мучеников.

Так, согласно сообщению посольства РФ в РА, российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузином возложили цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе <Цицернакаберд> в связи с 108-ой годовщиной Геноцида армян, почтив память жертв этой трагедии армянского народа, а также посетил Музей-институт Геноцида армян.

Добавляется, что Галузин прибыл в Армению для проведения межмидовских консультаций с армянскими коллегами, в рамках которых планируется обсудить актуальные вопросы повестки российско-армянских отношений и региональной проблематики.

Как сообщает пресс-служба Музея-института, 24 апреля мемориал также посетила делегация французских парламентариев во главе с лидером фракции <Республиканцы> Сената Франции Бруно Ретайо. Директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян встретил гостей и представил историю памятника.

Французская делегация возложила венок к памятнику, увековечивающему память жертв Геноцида армян, гости возложили цветы к огню и минутой молчания почтили память невинных жертв Геноцида армян.