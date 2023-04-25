Вторник, 25 Апреля 2023 10:06

АрмИнфо. Лидеры США, Франции, Канады и Греции выразили солидарность с Арменией в 108-ую годовщину Геноцида армян в Османской империи.

Так, в заявление президента США Джо Байдена отмечается, что сегодня <мы делаем паузу, чтобы вспомнить о жизнях, погибших во время <Мец Егерна> -Геноцида армян, - и подтверждаем нашу клятву никогда не забывать>.

Он напомнил, что 24 апреля 1915 г. власти Османской империи арестовали армянскую интеллигенцию и общественных деятелей Константинополя, что положило начало систематической кампании насилия против армянской общины. В последующие годы полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на марши смерти - трагедия, навсегда затронувшая поколения армянских семей.

<Вместе с народами всего мира вспоминая эту трагическую историю, мы также размышляем о стойкости и решимости армянского народа. Очень многие из тех, кто выжил, были вынуждены начать новую жизнь на новых землях, в том числе в США. Здесь и во всем мире армянский народ встретил зло ненависти с надеждой. Они восстановили свои общины. Они лелеяли свои семьи и сохраняли свою культуру. Они укрепили нашу нацию. Они также рассказали свои истории - и истории своих предков - чтобы помнить и гарантировать, что геноцид, подобный тому, что произошел 108 лет назад, больше никогда не повторится.

Сегодня давайте повторим это обещание! Давайте вновь возьмем на себя обязательство выступать против ненависти, отстаивать права человека и предотвращать зверства. И давайте вместе удвоим наши усилия по построению лучшего будущего - такого, в котором все люди смогут жить с достоинством, безопасностью и уважением>, - говорится в заявлении Байдена, опубликованное на сайте Белого Дома.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в Фейсбук на армянском языке, в частности, написал: <24 апреля этого года Франция отмечает 108-ю годовщину Геноцида армян 1915 года. Это День размышлений о защите памяти жертв. Это символ возрождения армянского народа. Это также является доказательством решительной и прочной поддержки Армении со стороны Франции>.

А премьер-министр Канады Джастина Трюдо отметил, что сегодня Канада присоединяется к армянской общине Канады и всего мира, чтобы почтить День памяти жертв Геноцида армян. <Мы размышляем о зверствах,

совершенных против армянского народа в период с 1915 по 1923 гг., и вспоминаем тех, кто погиб, и всех тех, кто претерпел невыразимые страдания. Мы также солидарны с потомками жертв и всеми теми, кто продолжает жить с межпоколенческой травмой этой немыслимой трагедии. Их сила и стойкость напоминают нам о нашей коллективной ответственности противостоять ненависти во всех ее формах, где бы и когда бы она ни возникала. Каждый заслуживает жить без стигмы, преследований и дискриминации.

В Канаде апрель - месяц памяти, осуждения и предотвращения геноцида. Это время для канадцев вспомнить всех жертв геноцидов во всем мире, осудить ненависть, которая привела к этим трагедиям, и я о том, как мы можем предотвратить их повторение. Канада всегда будет выступать против несправедливости, нетерпимости и ксенофобии, и мы будем продолжать содействовать миру и справедливости для всех.

Поскольку мы отмечаем День памяти жертв Геноцида армян, я призываю всех канадцев узнать об этой темной главе в истории человечества, отдать дань уважения жертвам и проявить солидарность с армянской общиной, в том числе с канадцами армянского происхождения, которые продолжают способствовать укреплению Канады в качестве инклюзивной страны, которую мы знаем. Благодаря обучению и диалогу мы можем сделать так, чтобы подобные злодеяния больше никогда не повторились, и построить мир, свободный от предрассудков>, - подчеркнул Трюдо.

В свою очередь премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отметил: <Сегодня, 24 апреля, мы отдаем дань памяти жертв Геноцида армян. Мы

против любых действий, подстрекающих к дискриминации и насилию в отношении человечества>. Свою запись по случаю 108-ой годовщины Геноцида оставил в Фейсбук экс-посол Франции в РА Джонатан Лакот. Однако, как сообщил сам дипломат, Фейсбук не только заблокировал его запись, но и ограничил его профиль.