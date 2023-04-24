Понедельник, 24 Апреля 2023 18:01

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с председателем фракции <Республиканцы>, имеющей большинство в Сенате Франции, основателем и главой группы по вопросу Нагорного Карабаха Брюно Ретайо.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян приветствовал визит делегации Сената в Армению и высоко оценил поддержку Франции РА в этот сложный период. Глава правительства поблагодарил Сенат за принятие важных резолюций по Армении и Арцаху.

<В этот раз вы находитесь здесь в важный и символический для нас день годовщины Геноцида армян. Это самый подходящий момент для того, чтобы думать о прошлом, настоящем и будущем>, - сказал он.

Бруно Ретайо, в свою очередь, отметил, что сегодня, 24 апреля, Франция стоит рядом с армянским народом и отдает дань памяти невинным жертвам, которые <также являются нашими жертвами, потому что речь идет о трагедии всего человечества>. Ретайо еще раз выразил поддержку Франции Армении в решении существующих проблем и преодолении вызовов.

Собеседники коснулись гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Лачинского коридора, установки незаконного КПП в Лачинском коридоре в нарушение заявления от 9 ноября 2020 года, нагорного - карабахского конфликта, урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

В контексте обеспечения безопасности и стабильности в регионе была отмечена важность эффективной деятельности миссии наблюдателей Европейского Союза в Армении.