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 Понедельник, 24 Апреля 2023 18:01
Наира Бадалян

Пашинян и Ретайо обсудили незаконную установку Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре

Пашинян и Ретайо обсудили незаконную установку Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с председателем фракции <Республиканцы>, имеющей большинство в Сенате Франции, основателем и главой группы по вопросу Нагорного Карабаха Брюно Ретайо.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян приветствовал визит делегации Сената в Армению и высоко оценил поддержку Франции РА в этот сложный период. Глава правительства поблагодарил Сенат за принятие важных резолюций по Армении и Арцаху.

<В этот раз вы находитесь здесь в важный и символический для нас день годовщины Геноцида армян. Это самый подходящий момент для того, чтобы думать о прошлом, настоящем и будущем>, - сказал он.

Бруно Ретайо, в свою очередь, отметил, что сегодня, 24 апреля, Франция стоит рядом с армянским народом и отдает дань памяти невинным жертвам, которые <также являются нашими жертвами, потому что речь идет о трагедии всего человечества>. Ретайо еще раз выразил поддержку Франции Армении в решении существующих проблем и преодолении вызовов.

Собеседники коснулись гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Лачинского коридора, установки незаконного КПП в Лачинском коридоре в нарушение заявления от 9 ноября 2020 года, нагорного - карабахского конфликта, урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

В контексте обеспечения безопасности и стабильности в регионе была отмечена важность эффективной деятельности миссии наблюдателей Европейского Союза в Армении.

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