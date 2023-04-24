Понедельник, 24 Апреля 2023 18:01

АрмИнфо. По истечению 108 лет после Геноцида армян, армянский народ продолжает стоять перед экзистенциальной угрозой. Об этом заявил председатель партии <Республиканцы> Сената Франции Брюно Ретайо в ходе встречи со спикером Парламента Армении Алленом Симояном.

Как сообщает пресс-служба Парламента, стороны обсудили вопросы, связанные с миром и безопасностью в регионе, коснулись состоявшегося визита французской делегации в Сюник и начало Лачинского коридора. Назвав происходящую ситуацию неприемлемой, французская делегация заявила, что 120 тыс. армян Арцаха являются заложниками под открытым небом.

Председатель НС Армении высоко оценил последовательные усилия Брюно Ретайо и руководителя Группы дружбы Франция - Армения Жильбера Люка Девиназа в вопросе принятия действенных шагов после 44-дневной Арцахской войны.

Вместе с тем, он выразил благодарность депутатам дружественной страны Франции за то, что в этот символический день они рядом с Арменией и армянским народом.