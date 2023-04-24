Понедельник, 24 Апреля 2023 17:59

АрмИнфо. МИД Турции в день 108-ой годовщины Геноцида армян в Османской империи выступило с циничным заявлением, в котором восхвалило тех, кто был причастен к организации этого преступления против человечности.

"Мы осуждаем армянский терроризм, в результате которого погибли многие наши члены на основании безосновательных обвинений, выдвинутых путем искажения истории. Мы чтим память наших мучеников с уважением и милосердием. Благослови их души!", - написали в МИД Турции, с хештегом события 1915.

Свой пост МИД Турции сопроводило фото тех, кто участвовали в организации Геноцида армян в Османской империи и в последствии были убиты Армянской секретной армией освобождения Армении (АСАЛА), в рамках операции "Немезис" - акция возмездия партии "Дашнакцутюн" по убийству лидеров Османской империи, причастных к организации Геноцида армян, а также лидеров Азербайджанской Демократической Республики, причастных, по утверждениям организаторов, к резне армян в Баку в 1918 году. Название получила по имени греческой богини мщения Немезиды.