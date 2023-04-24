Понедельник, 24 Апреля 2023 17:56

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян принял делегацию во главе с членом Сената Франции, основателем и председателем группы по нагорно-карабахскому вопросу Бруно Ретайо, в состав которой также входил председатель Группы дружбы Франция- Армения Сената Жилбер-Люк Девиназ.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники обсудили вопросы, касающиеся региональной безопасности и стабильности.

Арарат Мирзоян выразил признательность за солидарность и принципиальную позицию, выраженную Францией, в том числе Сенатом, особенно после 44-дневной войны 2020, в важных для Армении вопросах. Министр подчеркнул важность дальнейшего участия и усилий Франции, подчеркнув необходимость решения всех существующих вопросов без применения силы или угрозы силой для достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

Бруно Ретайо рассказал о своем вчерашнем посещении Бердзорского/Лачинского коридора и сделанных выводах.

Стороны коснулись ситуации, созданной незаконным блокированием Бердзорского коридора. Неприемлемыми были признаны шаги, направленные на незаконное установление Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре, направленные на то, чтобы подвергнуть народ Нагорного Карабаха этнической чистке. Мирзоян отметил, что наглядным проявлением этого являются раздающиеся в Азербайджане на самом высоком уровне речи о ненависти к армянам, а также уничтожение армянского историко­культурного и религиозного наследия.

По случаю 108-й годовщины Геноцида армян была подчеркнута необходимость предотвращения геноцида и новых преступлений против человечности.

На встрече также обсуждалось двустороннее сотрудничество между Арменией и Францией, основанное на общих ценностях и исторической дружбе двух народов, а также вопросы, связанные с повесткой дня партнерства РА-ЕС.