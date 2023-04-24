Понедельник, 24 Апреля 2023 17:43

АрмИнфо. В связи 108-ой годовщиной Геноцида армян в Османской империи, над муниципалитетом Азоло, городом в итальянской провинции Тревизо области Венеция, водрузили флаг Армении.

"Сегодня исполняется 108 лет "Мец Егерна". 24 апреля - день памяти жертв Геноцида армян. Мы не можем не хранить память о таком ужасе, характеризующемся погромами, насилием и депортациями, направленном на физическое, умственное и моральное уничтожение армянского населения.

В ночь с 23 на 24 апреля 1915 года около 2500 представителей армянской культурной и религиозной элиты - политиков, профессионалов, журналистов, адвокатов, врачей, священников и писателей - были арестованы в Константинополе для депортации в пустынные районы Турции и истреблены. Их считали угрозой для турецкого государства, поскольку они были важной базой политической, гражданской и религиозной жизни армянской общины.

Геноцид армян был первым массовым геноцидом двадцатого века и, как полагают, унес жизни не менее полутора миллионов человек в период с апреля 1915 года по июль 1916 года.

От города ста горизонтов Азоло - как знак глубокой близости с армянским народом", - говорится в сообщении мэрии Азоло.

Отметим, что Италия официально не признала Геноцид армян в Османской империи.