Понедельник, 24 Апреля 2023 16:12

АрмИнфо. Делегации дипломатических миссии ряда зарубежных государств посетили мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицеранкаберд" и отдали дань уважения памяти святых мучеников.

Как сообщает пресс-служба посольства РФ в РА, 24 апреля с.г. посол России в Армении Сергей Копыркин и атташе по вопросам обороны при Посольстве Игорь Щербаков приняли участие в церемонии возложения венков и цветов в мемориальном комплексе "Цицернакаберд" по случаю 108-ой годовщины геноцида армян. "В этот день скорбим вместе с армянским народом", - отмечается в сообщении посольства.

В свою очередь в посольстве Беларуси в РА сообщили, что сегодня дипломаты дипмиссии приняли участие в церемонии возложения цветов в мемориальном комплексе Цицернакаберд в Ереване, посвященной 108-й годовщине памяти жертв Геноцида армян.

Меж тем, в посольстве Аргентины в РА отметили, что в День толерантности и уважения между народами посол Аргентины в рА Мариано Вергара принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 108-й годовщине Геноцида армян, отдав дань уважения коллективной памяти, объединяющей армянский и аргентинский народы.

А посол Нидерландов в Армении Николас Схермерс выступил с видео-обращением из "Цицеранкаберда". "Народ Нидерландов выражает поддержку армянскому народу. 24 апреля армяне всего мира чтят память невинных жертв Геноцида армян. Народ Нидерландов отдает дань уважения памяти мучеников. Армения очень близкая для меня страна", - отметил дипломат, зачитав отрывок из произведения армянского писателя Ованеса Туманяна "С моей родиной".

В церемонии принял участие и посол Болгарии в Армении Калин Анастасов. Он возложил венок к Вечному огню в память о жертвах массового истребления армян в Османской империи в 1915-1922 гг.

А в посольстве Индии в РА отметили, что сегодня в Армения вспоминают "108-ю годовщину Дня памяти армян". "Посол Нилакши С. Синха почтил память мучеников этой великой трагедии и возложил венок к Мемориалу Цицернакаберд", - подчеркнули в посольстве Индии.