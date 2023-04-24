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АрмИнфо. Делегации дипломатических миссии ряда зарубежных государств посетили мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицеранкаберд" и отдали дань уважения памяти святых мучеников.
Как сообщает пресс-служба посольства РФ в РА, 24 апреля с.г. посол России в Армении Сергей Копыркин и атташе по вопросам обороны при Посольстве Игорь Щербаков приняли участие в церемонии возложения венков и цветов в мемориальном комплексе "Цицернакаберд" по случаю 108-ой годовщины геноцида армян. "В этот день скорбим вместе с армянским народом", - отмечается в сообщении посольства.
В свою очередь в посольстве Беларуси в РА сообщили, что сегодня дипломаты дипмиссии приняли участие в церемонии возложения цветов в мемориальном комплексе Цицернакаберд в Ереване, посвященной 108-й годовщине памяти жертв Геноцида армян.
Меж тем, в посольстве Аргентины в РА отметили, что в День толерантности и уважения между народами посол Аргентины в рА Мариано Вергара принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 108-й годовщине Геноцида армян, отдав дань уважения коллективной памяти, объединяющей армянский и аргентинский народы.
А посол Нидерландов в Армении Николас Схермерс выступил с видео-обращением из "Цицеранкаберда". "Народ Нидерландов выражает поддержку армянскому народу. 24 апреля армяне всего мира чтят память невинных жертв Геноцида армян. Народ Нидерландов отдает дань уважения памяти мучеников. Армения очень близкая для меня страна", - отметил дипломат, зачитав отрывок из произведения армянского писателя Ованеса Туманяна "С моей родиной".
В церемонии принял участие и посол Болгарии в Армении Калин Анастасов. Он возложил венок к Вечному огню в память о жертвах массового истребления армян в Османской империи в 1915-1922 гг.
А в посольстве Индии в РА отметили, что сегодня в Армения вспоминают "108-ю годовщину Дня памяти армян". "Посол Нилакши С. Синха почтил память мучеников этой великой трагедии и возложил венок к Мемориалу Цицернакаберд", - подчеркнули в посольстве Индии.
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|В связи 108-ой годовщиной Геноцида армян, над муниципалитетом итальянского города Азоло водрузили флаг Армении
|Делегации дипломатических миссии ряда зарубежных государств посетили "Цицеранкаберд" и отдали дань уважения памяти святых мучеников
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|Глава МИД Греции: Сохранение памяти жертв Геноцида армян является минимальной обязанностью всего человечества
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|Степанакерт: Авторитарные власти Азербайджана при содействии Турции продолжают проводить против армян геноцидальную политику
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|Высшее руководство РА посетило мемориальный комплекс <Цицернакаберд>
|Спикер НС РА: возможность геноцида не исчезла
|СК Армении возбудил уголовное производство в связи с убийством армянского военнослужащего
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|Серж Саргсян: попытки стереть историю или манипулировать ею всегда направлены на то, чтобы оправдать преступление
|Госдеп США: В Лачинском коридоре должно быть свободное и открытое передвижение людей и торговли
|Артак Бегларян: Окруженный Арцах под двойной блокадой
|МИД Армении призвал Россию выполнить свои посреднические функции по обеспечению бесперебойного функционирования Бердзорского коридора
|Совбез Арцаха обратился к сторонам Трехстороннего заявления и, особенно, к России на фоне установки вражескими силами КПП в Бердзорском коридоре
|В Армении вспоминают жертв Геноцида армян в Османской империи
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
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|Мамиджанян: Дипломатию, проводимую сегодняшними управленцами Армении можно охарактеризовать термином "Базарная дипломатия"
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