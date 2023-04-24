Понедельник, 24 Апреля 2023 15:58

АрмИнфо. 23 апреля Азербайджан,посредством своих агентов более 4-х месяцев удерживающий Арцах в нечеловеческой блокаде, незаконно установил контрольно-пропускной пункт на мосту через реку Акари в Бердзорском (Лачинском) коридоре. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха в связи с установкой азербайджанского контрольно-пропускного пункта в Бердзорском (Лачинском) коридоре

"В очередной раз подчеркиваем, что шаги Азербайджана, направленные на установление контроля над Лачинским коридором, прямо противоречат 6-му пункту Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г. Подпись президента Азербайджана под Трехсторонним заявлением - это прямое и однозначное согласие государства Азербайджан передать исключительный контроль над Лачинским коридором миротворческому контингенту РФ", - подчеркунли в МИД Арцаха.

В Степанакерте напомнили, что с момента установления режима прекращения огня Азербайджан периодически нарушал почти все положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Однако, продолжили в МИД НКР, официальное заявление азербайджанской стороны об установлении контрольно-пропускного пункта свидетельствует о намерении Баку отказаться от обязательств, взятых на себя по данному документу.

"В этом контексте мы ожидаем однозначной и адекватной реакции и действенных шагов как от широкой международной общественности, так и сторон Трехстороннего заявления и, в первую очередь, являющейся гарантом реализации заявления Российской Федерации, по недопущению установления азербайджанского контрольно-пропускного пункта, разблокированию Лачинского коридора, выполнению Азербайджаном обязательств, взятых на себя Трехсторонним заявлением, и обеспечению физической безопасности народа Арцаха", - подчеркнули в карабахском внешнеполитическом ведомстве.

Очевидно, продолжили в МИД НКР, что посредством размещения контрольно- пропускного пункта Азербайджан пытается придать новый импульс политике этнической чистки, проводимой им в атмосфере полной безнаказанности и вседозволенности.

"Руководство Азербайджана не только не скрывает свои геноцидальные действия, но и заранее оповещает о них, не удостаиваясь какого-либо осуждения или противодействия со стороны международного сообщества.

Примечательно, что массовые нарушения Азербайджаном прав народа Арцаха осуществляются на фоне заявлений и усилий международных посредников по установлению мира между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан, по сути, использует переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном в качестве инструмента с целью исключить осуществление со стороны вовлеченных государств возможных мер, направленных на предотвращение его преступной политики", - добавили в Министерстве.

В МИД Арцаха также констатировали, что отсутствие адекватной оценки со стороны государств, не являющихся участниками Трехстороннего заявления, но несущих ответственность за международный мир и безопасность, в том числе за предотвращение этнических чисток и геноцида, как и предложения по обсуждению незаконных требований Азербайджана равносильны попустительству геноцидальной политике Азербайджана.

"Более того, любое предложение обсудить незаконные требования Азербайджана является попыткой легитимизировать их и, по сути, служит поощрением преступных планов Баку.

В сложившейся ситуации принятие Советом Безопасности ООН решительных шагов для предотвращения геноцидальной политики Азербайджана обретает императивный характер. Требуем от государств - членов Совета Безопасности ООН выполнения своих обязательств, взятых в соответствии с Уставом ООН и международным правом, и положить конец преступной политике Азербайджана по этнической чистке Арцаха и уничтожению его народа", - подытожили в МИД Арцаха.