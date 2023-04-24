Понедельник, 24 Апреля 2023 15:51

АрмИнфо.Конгрессмен Адам Шифф подготовил законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха, который он намерен завтра представить на обсуждение Конгресса.

В своем видео обращении Адам Шифф заявил, что в случае принятия законопроекта эта будет означать готовность США признать право на самоопределение Нагорного Карабаха.

Конгрессмен выразил убеждение, что это станет мощным сигналом диктатору в Баку, что Конгресс на двухпартийной основе поддержит право на самоопределение народа Нагорного Карабаха. "Я очень обеспокоен тем, что Азербайджан планирует очередную войну против Нагорного Карабаха, очередную войну против Армении", - отметил ШИфф.

Первоначальные обсуждения пройдут на уровне комитетов Конгресса. В случае утверждения, документ будет вынесен на утверждение всего Конгресса.