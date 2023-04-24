Понедельник, 24 Апреля 2023 15:48

АрмИнфо.Мы обязаны бороться со всеми формами дискриминации во имя безопасности людей, независимо от их идентичности, происхождения или убеждений. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написала президент Греции Катерина Сакелларопулу по случаю 108-й годовщины Геноцида армян.

Она также подчеркнула, что Греция чтит память жертв Геноцида армян, уничтоженного во времена Османской империи.

В свою очередь, на официальной странице в Фейсбук председатель Группы дружбы Греция- Армения Парламента Греции Димитрос Маркопулис отметил, что прошло 108 лет с тех пор, как Турция провела этнические чистки против многострадального и братского народа.

<Те из нас, кто побывал в Ереване, те из нас, кто близок к армянской общине Греции, обязаны сегодня хранить память о жертвах Геноцида армян и отдать дань уважения. Мы не должны забывать>, - отметил он