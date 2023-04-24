Понедельник, 24 Апреля 2023 15:14

АрмИнфо.. Сегодня, 24 апреля, в День памяти жертв Геноцида армянского народа в Османской империи, мы скорбим о трагедии прошлого века. Если эта скорбь не просто дань ритуальной традиции, нас не может не возмущать происходящее с армянами и Арменией на наших глазах, в начале следующего, XXI века. Об этом говорится в заявлении Совета Международного "Лазаревского клуба".

В заявлении отмечается, что на прошлой неделе в Национальном Собрании Республики Армения власти страны в лице премьер-министра Никола Пашиняна открыто заявили о своём отказе от поддержки самоопределения Нагорного Карабаха и интереса к судьбе веками проживающих в Арцахе соотечественников. Пашиняна услышали в Баку - президент Ильхам Алиев тут же выдвинул новый ультиматум - либо армяне Нагорного Карабаха принимают гражданство Азербайджана, либо должны уехать, оставив эту землю.

"Свою землю. Не так ли решали "армянский вопрос" и младотурки, депортировав миллионы армян в годы Первой мировой войны?", - говорится в заявлении.

В связи с новым опасным поворотом в судьбе Нагорного Карабаха Международный российско-армянский "Лазаревский клуб" заявляет свой решительный протест против попытки лишить народ Арцаха права на свободу и самоопределение.

"Национальное предательство, которое демонстрирует собственным гражданам и мировой общественности руководство Армении стало для пашиняновской клики нормой. Во всём, что происходит вокруг Армении и Нагорного Карабаха действующие власти обвиняют либо бывших руководителей страны, либо Россию. А под шумок продолжают разваливать армию, прибирают к рукам судебную систему, заискивают с историческими недругами, а истинным друзьям Армении запрещают въезд в страну. Дело дошло до обсуждений должны ли в Армении арестовать Президента России по ордеру Гаагского суда и демонстративного участия армянских военнослужащих в направленных против России маневрах НАТО - на фоне отказа от участия в маневрах ОДКБ.

"Событие зрит и безумный". Эти слова великого Гомера первыми приходят на ум в создавшейся ситуации. "Лазаревский клуб", собравший людей разных национальностей и профессий, неравнодушных к судьбам народов России и Армении, обращается к армянам в Армении и во всем мире с призывом к единению ради спасения армянской нации и защиты прав человека в Нагорном Карабахе. Вместе мы можем остановить попытку нового Геноцида!", - говорится в заявлении Клуба.