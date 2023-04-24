Понедельник, 24 Апреля 2023 15:02

АрмИнфо.Сто восемь лет назад мой дед ещё ребёнком пережил Геноцид армян в Османской Империи. За восемь лет, с 1915 по 1923 год, более полутора миллионов армян были убиты просто потому, что они были армянами. Об этом написал экс-госминистр Арцаха, меценат Рубен Варданян.

"Наш народ лишился не только своих сыновей и дочерей - он лишился Родины, своего культурного и исторического наследия, своего достоинства. Мы, потомки выживших, родственники невинных жертв и их соплеменники, каждый год чтим их память. Но мы должны не только помнить, скорбеть и нести груз прошлого. Несмотря ни на что, армянский народ выжил и внёс немалый вклад в мировое развитие. Победа нашего духа и гордость за наши успехи должны давать нам силы, чтобы строить лучшее будущее для себя и своих потомков.

Однако мы видим, что спустя 108 лет существование армян вновь оказалось под угрозой. Нас опять хотят лишить Родины, уничтожить наше наследие, стереть саму память о нас. Просто потому, что мы армяне и хотим жить на своей земле, в Арцахе, по своим законам и говорить на своём языке. Что же мы сделали не так? Что и где упустили, если вновь, чуть более века спустя, оказались в таком же положении? Беда в том, что мы так и не поняли, что от нас требуется больше чем просто быть благодарными за то, что мы живы и имеет то, что имеем - нашу богатейшую историю, наши таланты, наконец наше собственное, армянское государство. Мы должны уметь защищать всё это, а вместо того продолжаем надеяться на помощь извне, взывать к <мировому сообществу> о спасении.

Нжде в письме к армянской интеллигенции так определил причины нашего поражения: "Вместо того чтобы полностью использовать духовные силы нации, мы стали искать покровителей". А спастись, по его мнению, мы сможем, если "попробуем встать на ноги не под внешним воздействием, по чужому желанию, а нашим внутренним, естественным, неудержимым порывом".

Мы сами в своём прошлом, в боли от тяжёлых потерь, в благодарности тем, кто пришёл нам на помощь, в гордости за наши успехи должны найти силы, что защитить себя, наше достояние и наше будущее", - отметил Варданян.