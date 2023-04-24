Понедельник, 24 Апреля 2023 14:51

АрмИнфо.Спустя 108 лет после Геноцида армян мы продолжаем борьбу во имя того, чтобы жить свободно и независимо на своей родине, защищать свои права и свободы, национальные интересы и достоинство. Об этом говорится в заявлении президента Республики Арцах Араика Арутюняна по случаю 108-й годовщины Геноцида армян.

В частности, он подчеркнул, что сегодня Арцах стоит перед новыми и реальными угрозами армянофобской и геноцидальной турецко-азербайджанской политики. Удерживая в блокаде 120 тысяч мирных жителей Арцаха, десятки тысяч детей и стариков в течение 134 дней, нарушая все нормы и принципы международного права, игнорируя призывы международного сообщества и решение Международного суда ООН, диктаторские власти Азербайджана, по словам Араика Арутюняна, пытаются поставить арцахский народ на колени.

<Однако мы непреклонны и полны решимости сохранить Арцах армянским и неприступным. У нас нет альтернативы: армянин не может снова потерять и быть изгнанным со своей родины, рассеяться по миру. Мы должны извлечь уроки из прошлого и совместно строить здесь и сейчас будущее армянского народа>, - отметил он.

По словам президента, настал судьбоносный момент, где стоит вопрос существования не только Арцаха, но и армянской государственности.

<Сейчас как никогда нужно переходить от слов к делу. Настал момент общенациональной ответственности, достоинства, требовательности: необходимо встать рядом с Арцахом и предотвратить новую общенациональную трагедию и неудачи. Возлагая надежду на Мать- Армению, армянство всего мира и наших зарубежных друзей, мы просим и призываем применить весь возможный инструментарий для защиты вставшего на путь борьбы народа Арцаха во имя армянских национальных интересов и общечеловеческих ценностей. Пусть Бог хранит армянский народ!>, - говорится в заявлении президента.