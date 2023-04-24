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АрмИнфо.Спустя 108 лет после Геноцида армян мы продолжаем борьбу во имя того, чтобы жить свободно и независимо на своей родине, защищать свои права и свободы, национальные интересы и достоинство. Об этом говорится в заявлении президента Республики Арцах Араика Арутюняна по случаю 108-й годовщины Геноцида армян.
В частности, он подчеркнул, что сегодня Арцах стоит перед новыми и реальными угрозами армянофобской и геноцидальной турецко-азербайджанской политики. Удерживая в блокаде 120 тысяч мирных жителей Арцаха, десятки тысяч детей и стариков в течение 134 дней, нарушая все нормы и принципы международного права, игнорируя призывы международного сообщества и решение Международного суда ООН, диктаторские власти Азербайджана, по словам Араика Арутюняна, пытаются поставить арцахский народ на колени.
<Однако мы непреклонны и полны решимости сохранить Арцах армянским и неприступным. У нас нет альтернативы: армянин не может снова потерять и быть изгнанным со своей родины, рассеяться по миру. Мы должны извлечь уроки из прошлого и совместно строить здесь и сейчас будущее армянского народа>, - отметил он.
По словам президента, настал судьбоносный момент, где стоит вопрос существования не только Арцаха, но и армянской государственности.
<Сейчас как никогда нужно переходить от слов к делу. Настал момент общенациональной ответственности, достоинства, требовательности: необходимо встать рядом с Арцахом и предотвратить новую общенациональную трагедию и неудачи. Возлагая надежду на Мать- Армению, армянство всего мира и наших зарубежных друзей, мы просим и призываем применить весь возможный инструментарий для защиты вставшего на путь борьбы народа Арцаха во имя армянских национальных интересов и общечеловеческих ценностей. Пусть Бог хранит армянский народ!>, - говорится в заявлении президента.
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|Варданян: Спустя 108 лет после Геноцида армян нас опять хотят лишить Родины, просто потому, что мы хотим жить на своей земле, в Арцахе, по своим законам
|Араик Арутюнян: Настал судьбоносный момент, где стоит вопрос существования не только Арцаха, но и армянской государственности
|В Кремле назвали не простой ситуацию вокруг Бедзорского коридора
|Жюльбер-Люк Девиназ: Армении надо помочь вооружиться
|В МИД России подчеркнули неприемлемость любых односторонних шагов в нарушение базовых положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года
|Прокурдская народно-демократическая партия Турции: Противодействие преступлениям против человечности - важный шаг для построения общего и равноправного будущего и социального мира
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|Глава МИД Греции: Сохранение памяти жертв Геноцида армян является минимальной обязанностью всего человечества
|Армяне Нагорного Карабаха столкнулись с угрозой этнических чисток - Омбудсмен
|Степанакерт: Авторитарные власти Азербайджана при содействии Турции продолжают проводить против армян геноцидальную политику
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|Замминистра обороны РА: Ситуация на передовой относительно стабильная, а мишенью является не только Сотк
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|Начальник Генштаба Армении не ответил на вопрос, почему не встречается с родителями военнослужащих, погибших в селе Азат
|Гарегин II: Сто с лишним лет назад 1,5 млн армян ценой жизни засвидетельствовали свою верность нашей богоданной родине и вере, отвергнув отступничество и ассимиляцию
|Российский эксперт: отказ от процесса признания геноцида - это уничтожение идентичности армян
|Посол США: Установка КПП в Бердзорском коридоре нарушает мирный процесс
|Левон Тер-Петросян: Явление Никола Богослова
|Ален Симонян призвал РФ выполнить свое обязательство по выводу ВС Азербайджана из Лачинского коридора
|Госминистр Арцаха: Рассчитываем, что наша справедливая борьба за права в конечном итоге получат надлежащую международную поддержку.
|Экс-премьер РА: до тех пор, пока лидер Армении считает Арцах частью территории Азербайджана, новые геноциды неизбежны
|Давид Бабаян: Армянский народ находится на своеобразном перекрестке, близком к переформатированию национальной идентичности
|Высшее руководство РА посетило мемориальный комплекс <Цицернакаберд>
|Спикер НС РА: возможность геноцида не исчезла
|СК Армении возбудил уголовное производство в связи с убийством армянского военнослужащего
|Есть ли у нас воля и способность развивать региональные отношения? - послание Пашиняна к 108-й годовщине Геноцида армян
|Ассамблея: Азербайджан в нарушение трехстороннего заявления и в продолжение плана по геноциду армян, установил КПП в Берзорском коридоре
|Франция осуждает создание Азербайджаном КПП на въезде в Бердзорский коридор и требует от Баку выполнения международных обязательств
|Серж Саргсян: попытки стереть историю или манипулировать ею всегда направлены на то, чтобы оправдать преступление
|Госдеп США: В Лачинском коридоре должно быть свободное и открытое передвижение людей и торговли
|Артак Бегларян: Окруженный Арцах под двойной блокадой
|МИД Армении призвал Россию выполнить свои посреднические функции по обеспечению бесперебойного функционирования Бердзорского коридора
|Совбез Арцаха обратился к сторонам Трехстороннего заявления и, особенно, к России на фоне установки вражескими силами КПП в Бердзорском коридоре
|В Армении вспоминают жертв Геноцида армян в Османской империи
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Врач медицинской комиссии попалась на взятке
|Команда Team избрала политику защиты окружающей среды
|24 апреля до 11.00 будет закрыт вход в мемориальный комплекс Геноцида армян
|Европейский офис Ай-Дата стал мишенью азербайджанской пропаганды
|Европейскому Союзу важно продолжать партнерство с Арменией - Ковачев
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|В Минобороны Армении назвали дезинформацией сообщение вражеской стороны о переброске колонны вооружения в Арцах при содействии российских миротворцев
|Мамиджанян: Дипломатию, проводимую сегодняшними управленцами Армении можно охарактеризовать термином "Базарная дипломатия"
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