Понедельник, 24 Апреля 2023 14:50

АрмИнфо. Россия продолжает быть посредником между Азербайджаном и Арменией, но ситуация непростая, при этом Баку и Ереван должны понимать безальтернативность всех положений трехсторонних договоренностей по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия продолжает свои посреднические усилия, главным образом усилия по выполнению всех положений трехсторонних документов, которые были подписаны двумя годами ранее. Россия продолжит работу над этим вместе и с Ереваном, и с Баку. Контакты мы продолжаем, ситуация действительно непростая, она требует дополнительных усилий, а главное

- требует понимания упомянутыми странами безальтернативности имплементации упомянутых соглашений" - сказал Песков журналистам на вопрос, можно ли говорить о провале России как посредника в конфликте между Арменией и Азербайджаном в связи с этим событием, передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что посредническая работа будет продолжена. "Мы ведем работу со столицами, и с Ереваном, и с Баку. И продолжим эту работу", - ответил Песков на вопрос, какие меры будут приняты Россией в этой ситуации.

Отметим, что 23 апреля днем Азербайджан официально объявил о установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор)

- Степанакерт. При этом в качестве причины установления КПП погранслужба вражеской стороны привела очередной ложный аргумент, якобы в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении в Арцах. Установка КПП в коридоре идет в разрез с 6 пунктом трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года.

Азербайджанская сторона также отметила, что об этом факте проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска "легитимным шагом".

Добавим также, что глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору, в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.