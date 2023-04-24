Понедельник, 24 Апреля 2023 14:39

АрмИнфо.Армении надо помочь вооружиться. Об этом заявил председатель Группы дружбы Франция-Армения Сената Франции Жюльбер- Люк Девиназ журналистам в Ереване 24 апреля, который прибыл в Армении для участия в памятных мероприятиях, связанных с 108-й годовщиной Геноцида армян в Османской Турции. В этой связи он подчеркнул, что необходимо позволить Армении обеспечить безопасность своих границ.

Парламентарий также признал нарушение территориальной целостности Армении со стороны Азербайджана. Выразив удовлетворение делегированием наблюдательской миссии ЕС в Армению Жюльбер-Люк Девиназ, подчеркнул, что только этого недостаточно.