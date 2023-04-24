Понедельник, 24 Апреля 2023 13:56

АрмИнфо.Сохранение памяти жертв Геноцида армян является минимальной обязанностью всего человечества. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал глава МИД Греции Никос Дендиас.

"Наши мысли сегодня с армянами нашей родины и всего мира", - резюмировал Дендиас.

Отметим, что 24 апреля 1915 года, в столице Османской империи Константинополе было положено начало уничтожению армянских подданных империи, начавшееся с арестов представителей армянской интеллигенции: писателей и поэтов, архитекторов и парламентариев, а затем переросшее в полное истребление армян.

В результате этих действий турецких властей были депортированы, умерли от голода и пыток более 1,5 млн. армян.

Геноцид армян признали Совет Европы (1998, 2001), Европарламент (1987, 2000, 2002, 2005), Подкомиссия ООН по предотвращению дискриминации и защите меньшинств, Всемирный совет церквей, парламентская коалиция стран Южной Америки (Меркосур), Парламент Латинской Америки (2015).

Геноцид армян признан и осуждён многими странами мира и влиятельными международными организациями. Первым массовые убийства армян официально признал и осудил парламент Уругвая (1965). Уничтожение армян официально признали геноцидом (согласно международному праву) и осудили: Австрия (совместное заявление председателей парламентских фракций, 2015), Аргентина (2 закона, 5 резолюций; 2004, 2007), Армения (1964 год в составе СССР, 1988, 1990), Бельгия (1998, 2015), Болгария (2007, 2015), Боливия (2014), Бразилия (2015), Ватикан (2015), Венесуэла (2005),Германия (2016), Греция (1996), Италия (2000, 2019), Канада (1996, 2002, 2004), Кипр (1975, 1982), Латвия (2021), Ливан (1997), Ливия (2019); 18 апреля 2019 года Временное правительство Ливии приняло резолюцию о признании Геноцида армян. Литва (2005), Люксембург (2015), Нидерланды (2004, 2018), Парагвай (2015), Польша (2005), Португалия (2019), Россия (1995), Сирия (2020), Словакия (2004), США (2019, 2021); 24 апреля 2021 года президент США Джо Байден признал массовую резню армян Геноцидом, Франция (1998, 2000, 2001, 2006), Чехия (2015, 2017, 2020), Чили (2007), Швейцария (2003), Швеция (2010). Меж тем, Турция продолжает политику отрицания этот преступления против человечности.