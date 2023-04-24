Понедельник, 24 Апреля 2023 13:47

АрмИнфо. Армяне Нагорного Карабаха столкнулись с угрозой этнических чисток, сказала журналистам Омбудсмен Армении Анаит Манасян 24 апреля в <Цицернакаберде>, касаясь ситуации с КПП Азербайджана в Лачинском коридоре.

<Это должно беспокоить также международное сообщество>, - отметила Манасян.

По ее словам, все должны консолидировать усилия в этом направлении. <Стараюсь всеми способами поднимать эту проблему в рамках обсуждений со всеми акторами, всевозможных документов>, - сказала она.

Коснувшись ситуации у села Тех Сюникской области РА, Манасян отметила серьезные нарушения права местных жителей на жизнь и здоровье, защиты собственности и др. Она заверила, что проводится соответствующая работа с международными партнерами.

Отметим, что 23 апреля днем Азербайджан официально объявил об установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор) - Степанакерт.