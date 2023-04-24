Понедельник, 24 Апреля 2023 13:36

АрмИнфо. 24 апреля весь армянский народ отдает дань уважения памяти более 1,5 миллиона жертв Геноцида армян в Османской империи. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха в связи со 108-ой годовщиной Геноцида армян в Османской империи.

В Степанакерте напомнили, что в 1915-1923гг. младотурки и кемалистское правительство в несколько этапов осуществили массовые убийства и депортацию армян. В МИД НКР подчеркнули, что Геноцид армян был частью политики пантюркизма, принятой лидерами Османской империи, которая предусматривала захват новых территорий путем массовых убийств, отуречивания или насильственной депортации коренных армян-христиан.

"Неспособность предотвратить первый геноцид 20 века и безнаказанность в дальнейшем, к сожалению, привели к осуществлению новых геноцидов. И сегодня, спустя больше века после этого жестокого преступления, армянской народ вновь стоит перед угрозой нового геноцида. Авторитарные власти Азербайджана при содействии Турции продолжают проводить против армян геноцидальную политику. Ярким свидетельством тому является неприкрытая поддержка и непосредственное участие Турции в военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха в сентябре 2020 г. В ходе продолжавшейся 44 дня войны была оккупирована значительная часть территории Республики Арцах, совершены многочисленные военные преступления и грубейшие нарушения международного гуманитарного права, в том числе жестокие убийства мирного населения и военнопленных, обезглавливания, глумление над телами погибших и другие бесчеловечные деяния", - добавили в МИД НКР.

Во внешнеполитическом ведомстве Арцаха констатировали, что продолжая политику деарменизации Арцаха, Азербайджан более 4 месяцев удерживает в блокаде 120-тысячное население Арцаха, поставив его перед выбором: или быть уничтоженным, или принудительно покинуть Родину.

"Одновременно с целью продвижения своей геноцидальной политики Азербайджан на виду международного сообщества и вновь в атмосфере

полной безнаказанности и вседозволенности продолжает всеми возможными методами нарушать фундаментальные права народа Арцаха.

После Геноцида армян международное сообщество взяло на себя обязательство и разработало соответствующий инструментарий для

предотвращения геноцидов и массовых нарушений прав человека с целью исключить их повторение. Сегодня императивно требуется задействование

Советом Безопасности ООН этого инструментария для предотвращения уничтожения народа Арцаха как такового и защиты его фундаментальных прав.

Вновь склоняя головы перед памятью святых мучеников армянского Геноцида, подтверждаем нашу приверженность борьбе за восстановление исторической справедливости", - резюмировали в МТД НКР.