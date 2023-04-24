Понедельник, 24 Апреля 2023 13:36

АрмИнфо.<Нынешний этап в истории нашего народа является судьбоносным. Небо армянской жизни затянуто темными тучами. Горизонт, открывшийся для Арцаха и Армении, неясен. Никак иначе нельзя охарактеризовать нынешнюю картину жизни нашего народа>, - об этом заявил Верховный Католикос Великого дома Киликийского Арам I на мероприятии, приуроченном 108-й годовщине Геноцида армян в Османской империи.

Помня об экзистенциальных вызовах, он призвал внимательно взглянуть на нынешнюю ситуацию на Родине, границы и суверенитет которой находятся под угрозой.

По словам Католикоса, признание территориальной целостности Азербайджана станет не только надгробным камнем суверенного Арцаха, но и чревато обострением воинственных аппетитов Азербайджана в отношении Армении. Он также отметил, что в условиях непредсказуемых последствий стратегический партнер Армении, призванный гарантировать безопасность Арцаха, естественно, исходя из своих интересов, остается лишь в статусе пассивного наблюдателя.

<Армения отделена, и Арцах фактически покинут, однако честь и слава народу Арцаха, который остается сильным на защите своих прав>, - отметил Арам I, подчеркнув, что Диаспора прочно стоит возле Арцаха. Однако говоря о единстве Армения-Арцах-Диаспора, Католикос с болью в сердце заметил, что оно стало поверхностным и наблюдается раскол.

Убеждение в то, что путем уступок в регионе будет установлен мир, по словам Католикоса Великого дома Киликийского, угрожает целостности, безопасности и независимости Армении, а Арцах вообще может исчезнуть с карты армянской жизни. <Неприемлемо соглашение о мирном

сосуществовании с Азербайджаном наперекор праву Арцаха на самоопределение, также как и установление дипломатических и

экономических отношений с Турцией вопреки нашим историческим правам, признанием Геноцида и компенсацией за него>, - сказал он.

Патриарх заметил, что не стоит путать гибкий и реалистичный дипломатический подход с политикой смирения и уступок. С сожалением

Арам I также отметил, что сегодня право народов определяет право силы, а не сила права.

<Если сегодня перед нами закрыт Лачинский коридор, то завтра могут быть закрыты многие дороги. Если мы не станем едиными сегодня, завтра уже может быть поздно>, - сказал Католикос.

В заявлении говорится, что в Кафедральном соборе Антилиаса состоялась поминальная литургия по невинным жертвам Геноцида армян в Османской империи 1915г.