Понедельник, 24 Апреля 2023 13:14

АрмИнфо. Высокий суд Лондона выдал ордер на арест Натальи Ротенберг из-за долга своим адвокатам по разводу со своим бывшим мужем Аркадием Ротенбергом и неявок на заседания суда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание The Telegraph.

По данным газеты, суд признал, что Наталья Ротенберг не выплатила юридической фирме Candey ?11,5 тыс. за оказанные услуги, а также несколько раз не явилась на судебные заседания. Как указали в Candey, Ротенберг <никоим образом не реагировала> на попытки связаться с ней. За неявку на два предыдущих слушания судья Эндрю Ричи уже приговорил женщину к трем неделям тюрьмы, однако у нее была возможность избежать заключения, появившись на заседании в четверг, чего не произошло, отмечает The Telegraph.

Наталья Ротенберг была замужем за Аркадием Ротенбергом с 2005 по 2013 год. Сейчас ее мужем является армянский бизнесмен и политик Тигран Арзаканцян, вместе с ним она в марте 2022 года объявила о создании партии <Сила Родины> (<Уж Айренянц>). Она является кандидатом в мэры Еревана. Экс-супруга российского бизнесмена долгое время пыталась добиться через суд признания брачного договора недействительным и отсудить тем самым половину состояния Ротенберга. Процесс завершился в июле 2016 года. Ротенберг просил лондонский суд не разглашать условия развода. В 2020 году он начал процесс в Апелляционном суде Великобритании, пытаясь оспорить передачу бывшей жене особняка Рибсден за ?27,5 млн, расположенного рядом с деревней Багшот в графстве Суррей (примерно 50 км от центра Лондона). В 2021 году суд принял решение в пользу бизнесмена.