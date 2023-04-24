Понедельник, 24 Апреля 2023 13:02

АрмИнфо.Сегодня День памяти жертв Геноцида армян. Ненега, я помню твои жесткие руки, твои крахмальные занавесочки, твою неправильную русскую речь и все, что ты мне рассказывала. И никому не дам забыть. Об этом в своем Телеграмм-канале написала главный редактор "России сегодня" Маргарита Симоньян по случаю 108-ой годовщины Геноцида армян в Османской империи.

""Сколько на свете людей, столько на свете сортов дураков", -говорила моя ненега Нартуи Нерсесян.

Она не умела читать и писать, но научила меня молиться, бояться Бога и не бояться людей. Почти всех людей. Кроме тех, у кого в руке ятаган.

В 1915 году на ее глазах ятаганами отрезали головы ее родителям, братьям и сестрам.

Старшая, замужняя сестра избежала изнасилования - бросилась с высокого трабзонского берега и утонула.

В живых остались моя прабабушка Нартуи и ее младшая сестра Алиса - в честь нее потом назвали мою младшую сестру. Их отец перед смертью успел дать им по золотому, который моя прабабушка спрятала за щекой.

Их обеих - светлых, голубоглазых - забрали в турецкие семьи: красивых девочек оставляли в живых, чтобы выдавать замуж - разбавлять кровь.

Они росли в турецкой семье, пока ненегу не нашли выжившие родственники и не помогли ей бежать в Крым. Так отцовская ветка моей семьи обосновалась в российском Крыму.

Что стало с сестрой моей ненеги Алисой, мы не знаем.

Второй моей прабабушке во время геноцида было около пяти лет. Перед тем как в дом пришли люди с ятаганами, родители завернули ее в ковер и приставили к стене.

Она стояла там и слушала, как убивают всех ее родных. А семьи тогда были большие, и стояла она так долго.

Ее так и не заметили. Она простояла в этом ковре, пока ятаганы не ушли и ее не размотали соседи-турки.

Сегодня День памяти жертв геноцида армян.

Ненега, я помню твои жесткие руки, твои крахмальные занавесочки, твою неправильную русскую речь и все, что ты мне рассказывала.

И никому не дам забыть", - написала Симонян.