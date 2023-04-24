Понедельник, 24 Апреля 2023 13:01

АрмИнфо. <Сегодня мы чтим неугасимую память жертв Геноцида армян 1915 г. в Османской Турции. Пережитая армянским народом более 100 лет назад колоссальная боль людских и территориальных потерь и сегодня отзывается в наших сердцах, напоминая, что попрано право армянского народа мирно и безопасно жить и развиваться на своей исконной Родине: вчера - в Османской Империи, сегодня - в Арцахе>, - говорится в обращении четвертого президента РА Армена Саркисяна по случаю 108-ой годовщины Геноцида армян.

<Склоняюсь перед памятью наших павших жертвой Геноцида святых мучеников. Мы как народ и государство должны суметь двигаться вперед и стать частью происходящих сегодня в мире процессов, не отступая от своей идентичности, истории и справедливых требований>, - отметил четвертый президент РА.