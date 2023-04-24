Понедельник, 24 Апреля 2023 12:58

АрмИнфо.Я военный человек, получаю приказ и выполняю. Об этом 24 апреля в беседе с журналистами в Мемориальном комплексе Цицернакаберд заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Эдуард Асрян, в ответ на вопрос, почему он не встречается с родителями 15 солдат, погибших в результате пожара в селе Азат.

На замечание, что они тоже были военными, и власть и погибли в результате в том числи и его вседозволенности, Асрян сказал: "Они были моими солдатами, и вы не можете говорить мне о вседозволенности, вы не судьи. И вы не знаете, с чего начинается и чем заканчивается моя деятельность, в какое время дня она начинается, в какое время заканчивается".

Напомним, что пожар во времянке инженерно-саперной роты на территории села Азат вспыхнул ночью 19 января, в 01:30. В результате, погибли 15 военнослужащих. По данным Следственного комитета, причиной пожара стало использование автобензина для обогрева. Из-за нарушения правил безопасности загорелась печка, пострадал офицер - он рефлекторно отбросил пятилитровую емкость с бензином, который использовался для розжига, вглубь помещения. Это и привело к тяжелым последствиям. С должностей освобождены семь высших должностных лиц воинского соединения, в том числе, командующий вторым армейским корпусом, начальник штаба по тылу корпуса, заместитель командующего по боевому дежурству, начальник инженерной службы, командир инженерно-саперной роты и начальник противопожарной безопасности тылового обеспечения ВС РА. Родители погибших не верят в официальную версию следствия