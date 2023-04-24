Понедельник, 24 Апреля 2023 12:55

АрмИнфо.Сто с лишним лет назад полтора миллиона армян ценой жизни засвидетельствовали свою верность нашей богоданной родине и вере, отвергнув отступничество и ассимиляцию. Об этом говорится в послании Католикоса Всех Армян Гарегина Второго по случаю 108-ой годовщины Геноцида армян в Османской империи.

"Они сохранили свою веру и надежду на возрождение нашего народа. Мемориал Цицернакаберт символизирует то возрождение, которое стало реальностью с восстановлением независимой государственности на небольшой части родины, а также в разных странах мира с возрождением новой жизни для армян, переживших геноцид.

Сегодня в Армении и Арцахе и в Диаспоре по всему миру, объединившись нацией в церквях, перед мемориалами мы возносим молитву к Богу, просим заступничества святых мучеников Геноцида армян, чтобы мы могли с единством и неукротимой волей противостоять бедствиям и угрозам, бороться за победу армянского правосудия и способствовать предотвращению актов геноцида и преступлений в жизни нашего народа и в мире.

Напомнив о преступных шагах Азербайджана об установке контрольно-пропускного пункта на альтернативной дороге, которая призвана соединить Армению с Нагорным Карабахом, Католикос заявил, что эти действия осуждаемы. <Мы осуждаем подобные античеловеческие действия, к которым периодически прибегает Баку против сыновей армянского народа, проживающих в Арцахе>, - сказал Патриарх.

Обратившись к арцахцам, Католикос призвал их быть сильными в вере и крепкими душой. "Цель Азербайджана в отношении Арцаха очевидна - обезлюдеть Арцах и овладеть им. С Божьей помощью и содействием, мы должны суметь противостоять этим испытаниям. Мы верим, что совместными усилиями и при поддержке международного сообщества сможем обеспечить вашу свободную, обеспеченную, безопасную, независимую жизнь. Да поможет вам Господь, оставайтесь под Его покровительством и в мире", - сказал Гарегин II.

Да ниспошлет Господь Небесный мир и процветание Армении и Арцаху, нашей родине, и пусть небесные милости и любовь Господа нашего Иисуса Христа будут распространены на весь наш народ и все человечество сегодня и всегда", - говорится в послании Гарегина II.