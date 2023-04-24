Понедельник, 24 Апреля 2023 11:57

АрмИнфо. Параллели между Османской империей и сегодняшней политикой Турции и Азербайджана вполне оправданы. Об этом в интервью сайту Ermenihaber заявил известный российский эксперт, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский.

По его словам, в результате ошибок, допущенных руководством Армении и Арцаха, армяне проиграли войну. Закрытие Лачинского коридора, несомненно, имеет целью оказать давление на народ Карабаха, осложнить жизнь его граждан. К сожалению полномочия российского миротворческого контингента, размещенного в регионе, ограничены.

<Мы видим, как Азербайджан максимально усложняет жизнь армян на их собственной родине. Но главное здесь то, что Азербайджан твердо заявляет, что вопрос о статусе Арцаха уже решен. Ничего подобного, проблема со статусом осталась и проблема никуда не делась. Конечно, есть параллели между политикой геноцида Османской империи и нынешней политикой Турции и Азербайджана>, - сказал эксперт.

Он отметил, что говоря о Геноциде армян, нельзя забывать о греках и ассирийцах, которые также понесли большие потери. <Мы знаем, что в Османской империи было уничтожено 1,5 миллиона армян. Число убитых ассирийцев составило 30 000, а количество греков - 60 000. Часть ассирийцев была спасена в России и, к счастью, сейчас ассирийский народ переживает период национального возрождения. Другой народ, пострадавший от рук турок - греки. Но в отличие от греков, турки не находились в состоянии войны с ассирийцами и армянами", - сказал Раевский, добавив, что в Османской империи на тот момент существовала 31 комиссия, которые занимались тюркизацией имущества, заброшенных армянами и греками. "Турки использовали курдов для уничтожения вышеназванных народов, а всеми операциями руководила печально известная троица: Талаат-паша (1874-1921), Энвер-паша (1881-1922) и Джемаль-паша (1872-1922), которые в 1913 году сразу же после государственного переворота сосредоточили власть в своих руках. Трое преступников, которые действительно занимались уничтожением армян. А телеграммы Талаата доказывают, что все действия происходили на государственном уровне>, - отметил эксперт.

Надеин-Раевский также упомянул о переводе книги "Приказы на убийство" известного турецкого историка Танера Акчама. <Есть телеграммы от Талаата-паши о 4 тысячах армянских сирот в Алеппо, потерявших родителей. Танер Акчам, цитируя телеграмму Талаата, утверждает, что по приказу преступника детей в возрасте до четырех лет помещали в турецкие приюты, чтобы они не знали о своей армянской принадлежности, а старших отправили в Тер-Дзор, что было равносильно смерти>, - подчеркнул эксперт.

Надеин-Раевский также заявил, что факт Геноцида армян подтвержден тысячами документов и сообщениями некоторых официальных лиц разных стран, которые были удивлены зверствами турок.

<Нынешнее правительство Турции отрицает факт Геноцида армян, турки пытаются приписать его другим. Например, что < во всем виноваты евреи>. <На самом деле это ерунда. В Турции широко распространена версия о том, что геноцид якобы организовали саббатиане из общины

дёнман, являющейся еврейской сектой. Говорят, что некоторые из них были в рядах младотурков. Что ж, это очень удобная для турок теория, на которую пытается опереться турецкая верхушка. Я пытался найти книги об этой секте в Турции, но не смог, потому что они были распроданы. Это свидетельствует о том, что эта теория очень популярна среди турок", - сказал он.

<В заключение следует констатировать, что турецкое население не готово принять преступление, совершенное его предками. Более того, мы помним, что Эрдоган угрожал грекам новым геноцидом во время турецко-греческой напряженности. Это было очень важным обстоятельством. Он напомнил грекам резню в Смирне. Таким образом, вопрос осуждения признания Геноцида армян остается острым и чрезвычайно важным вопросом. Отказ от процесса признания геноцида - это уничтожение идентичности армян, потому что это то, что объединяет всех армян мира, то есть добиться справедливости>, - сказал эксперт.