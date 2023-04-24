Понедельник, 24 Апреля 2023 10:25

АрмИнфо.У правительства РА есть воля и способность регулировать и развивать региональные отношения, поскольку только этот путь может гарантировать безопасность и благополучие. Об этом говорится в послании премьер- министра РА Никола Пашиняна по случаю 108-й годовщины Геноцида армян в Османской империи.

<Шествие 24 апреля, пожалуй, является самым впечатляющим явлением, предопределившим и предопределяющим нашу действительность, является исключительным днем для размышлений о нашей истории, нашем прошлом и будущем. Что думают молодые родители или бабушки и дедушки с большим жизненным опытом, идя к мемориалу Цицернакаберд и часто держа за руки маленьких детей?

Вероятно, они задумываются над двумя вопросами. Почему произошел Геноцид и что нужно сделать, чтобы предотвратить его повторение? О причинах Геноцида армян написаны сотни и тысячи исследований, выявлено множество причин и мотивов. Что же касается методики исключения повторения подобного преступления, то она во многом зависит от нашего понимания понятий <государство> и <регион>, - отметил премьер.

Как считает глава кабмина, только развитое и суверенное государство способно обеспечить существование и безопасность народа РА, а в деле становления государства каждый имеет свою долю работы своим образованием, трудом, гражданской ответственностью и правопорядком.

<Наш стратегический выбор относительно региона заключается в следующем: есть ли у нас воля и способность регулировать и развивать наши региональные отношения, независимо от того, или тем более в том случае, когда существующие вокруг нас угрозы безопасности обостряются по региональным или внерегиональным причинам?

Сознавая все трудности и сложности, наше правительство решило пойти по пути поиска положительного ответа на этот вопрос, потому что только этот путь может гарантировать безопасность и благополучие>, - отметил премьер-министр РА, указав, что сегодня - самый подходящий момент, чтобы размышлять о прошлом, настоящем и будущем.

Геноцид армян 1915 года является первым геноцидом ХХ века. Турция традиционно отвергает обвинения в массовом истреблении более 1,5 миллиона армян. Факт Геноцида армянского народа признан многими государствами и рядом авторитетных международных организаций.