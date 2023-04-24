Понедельник, 24 Апреля 2023 10:06

АрмИнфо. Франция осуждает создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на въезде на новую дорогу в Бердзорском/Лачинском коридоре - это противоречит обязательствам, взятым в рамках соглашений о прекращении огня, и наносит ущерб переговорному процессу. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

"Франция призывает Азербайджан соблюдать свои международные обязательства, в частности осуществить временные меры, указанные Международным Судом в его постановлении от 22 февраля, которые являются обязательными.

Оно требует восстановления свободного передвижения товаров, людей и товаров по Лачинскому коридору в обоих направлениях, бесперебойного снабжения населения газом и электроэнергией", - подчеркнули в МИД Франции.

Отметим, что 23 апреля днем Азербайджан официально объявил об установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор)-Степанакерт.